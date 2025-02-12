Цирк на Фонтанке приглашает петербуржцев на цирковое шоу для всей семьи «Бурлеск»

0+ С 8 февраля на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке стартуют гастроли совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе "Королевский цирк" и компании "Росгосцирк" – шоу "Бурлеск".
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