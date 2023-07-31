Врио главы ДНР сообщил, что российские войска выбили ВСУ из села Старомайорское

Совсем скоро исполнится два месяца с момента, как украинская армия начала перенесенное с весны на лето контрнаступление, рассчитывая на быстрый прорыв нашей обороны с выходом к Азовскому побережью и даже вторжением в Крым.
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