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Царьград

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Правительство РФ: все интернет-звонки будут маркированы для борьбы с обманом

Правительство РФ: все интернет-звонки будут маркированы для борьбы с обманом

Правительство РФ, в лице вице-премьера Дмитрия Григоренко, вводит обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции.

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