Видеообзор самых ярких моментов финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на турнире Wuhan Open 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун не смог выиграть свой седьмой в карьере рейтинговый финал, потерпев поражение от Чан Бинью со счетом 7-10 на домашнем турнире Wuhan Open 2026 Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Чжао Синьтун проиграл своему соотечественнику Чан Бинью со счетом 7-10 в финале на турнире Wuhan Open 2026.