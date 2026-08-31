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Видеообзор самых ярких моментов финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на турнире Wuhan Open 2026

Видеообзор самых ярких моментов финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на турнире Wuhan Open 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун не смог выиграть свой седьмой в карьере рейтинговый финал, потерпев поражение от Чан Бинью со счетом 7-10 на домашнем турнире Wuhan Open 2026 Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Чжао Синьтун проиграл своему соотечественнику Чан Бинью со счетом 7-10 в финале на турнире Wuhan Open 2026.

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