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Zero Hedge

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Man Accused Of Trying To Set Portland Record Store On Fire After They Wouldn't Buy His Records

Man Accused Of Trying To Set Portland Record Store On Fire After They Wouldn't Buy His Records

Man Accused Of Trying To Set Portland Record Store On Fire After They Wouldn't Buy His Records A dispute over a record sale escalated into threats and an alleged attempt to set a Portland record shop on fire, according to prosecutors.

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