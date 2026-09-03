Man Accused Of Trying To Set Portland Record Store On Fire After They Wouldn't Buy His Records A dispute over a record sale escalated into threats and an alleged attempt to set a Portland record shop on fire, according to prosecutors.
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