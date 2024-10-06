«Для IPO рынок сейчас слишком спекулятивный»

Президент — председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков — о том, почему мы не видим шквала IPO, о моде на ЦФА и о том, как криптовалюты отбирают аудиторию у классических брокеровОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Президент — председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетковчитайте на monocle.
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