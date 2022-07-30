Джош Адамс продолжит карьеру в «Цедевите-Олимпии»

Защитник Джош Адамс (28 лет, 188 см) договорился о подписании контракта с «Цедевитой-Олимпией». Экс-игрок «Автодора» провел минувший сезон в Австралии за «Тасманию».
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии