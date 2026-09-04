Доставка еды в региональном городе: как территориальная логистика определяет потолок оборота

Рынок готовой еды в России вырос на 18,5% в 2025 году, доставка роллов и суши — на 81%. В регионах спрос устойчив, но большинство операторов упираются в потолок оборота из-за производственно-логистической модели.
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