МО РФ: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
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