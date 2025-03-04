В Приморском крае продают элегантный 44-летний ретро-Mercedes

На сайте «Авито Авто» выставлен на продажу Mercedes-Benz W123 1981 года за 3 миллиона рублей. Этот автомобиль является настоящей легендой немецкого бренда, обладая отличной управляемостью и высоким комфортом.
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