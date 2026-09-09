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В стареньком доме в станице Березовской Даниловского района нашли замурованную в

В стареньком доме в станице Березовской Даниловского района нашли замурованную в печи огромную икону XIX века, которую казаки спасли во время сноса церкви! 👏🏻🤩 Рассказывает житель станицы Алексей: 💬 — Видимо, когда церковь рушили, кто-то из жителей снял икону, принес домой, замуровал в печи и, похоже, даже боялся говорить детям об этом.

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