В стареньком доме в станице Березовской Даниловского района нашли замурованную в печи огромную икону XIX века, которую казаки спасли во время сноса церкви! 👏🏻🤩 Рассказывает житель станицы Алексей: 💬 — Видимо, когда церковь рушили, кто-то из жителей снял икону, принес домой, замуровал в печи и, похоже, даже боялся говорить детям об этом.