В стареньком доме в станице Березовской Даниловского района нашли замурованную в печи огромную икону XIX века, которую казаки спасли во время сноса церкви! 👏🏻🤩 Рассказывает житель станицы Алексей: 💬 — Видимо, когда церковь рушили, кто-то из жителей снял икону, принес домой, замуровал в печи и, похоже, даже боялся говорить детям об этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым