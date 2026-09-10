Страна и люди
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Страна и люди

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«Вышвырнули из родного вуза». Профессора РГПУ уволили за 2 старых поста в соцсети

«Вышвырнули из родного вуза». Профессора РГПУ уволили за 2 старых поста в соцсети

Профессора РГПУ Кудрявцеву уволили за два старых поста в соцсетиТатьяна Кудрявцева«Электронное издательство Юрайт» Заведующая кафедрой всеобщей истории РГПУ имени Герцена Татьяна Кудрявцева заявила, что после 30 лет работы была вынуждена уволиться из вуза из-за претензий к старым публикациям в Instagram*.

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