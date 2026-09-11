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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кисляка: «В ЦСКА правильно говорят, что отпустить Матвея в условный «Бешикташ» за те деньги, которые предложили, – это то же самое, что выстрелить даже не в ногу, а в голову»

Александр Маньяков, агент полузащитника Матвея Кисляка , рассказал, что ЦСКА может отпустить хавбека в хороший европейский клуб.

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