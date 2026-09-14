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NBA veteran Taj Gibson to retire after 17 seasons, join Bulls staff

Taj Gibson will retire from the NBA after 17 seasons, he announced Monday. Gibson was hired to join the Chicago Bulls coaching staff as an assistant.

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