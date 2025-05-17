Россиянам без ожирения и вредных привычек хотят сделать налоговый вычет за успешное прохождение диспансеризации

Депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет для граждан, получивших хорошие результаты по итогам диспансеризации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии