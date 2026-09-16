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Пункт-А

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В Астрахани сегодня открылась одна заправка ЛУКОЙЛ

В Астрахани сегодня открылась одна заправка ЛУКОЙЛ

Сегодня в Астрахани можно заправиться бензином на 13 АЗС против вчерашних 12. Добавилась одна заправка сети «ЛУКОЙЛ» у мясокомбината.

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