В первом полугодии 2024 года 172 самозанятых жителя Ямала уплатили страховые взносы для формирования будущей пенсии

Самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование, но без уплаты взносов не будут формироваться их страховой стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.
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