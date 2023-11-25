ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: ВСУ ПЫТАЮТСЯ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ВС РФ НА ГОРЛОВКУ ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО Украинская армия больше не наступает, она перешла к обороне, причём по всему фронту, признала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в интервью украинскому интернет-изданию Лига.
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