Китай снижает закупки российский энергоносителей за счёт собственной добычи

С начала этого года КНР значительно снизил (на 13%) закупки российских полезных ископаемых. Это связано с планами Пекина нарастить собственную добычу нефти и угля, а также перевести транспорт на электротягу, сократив потребление нефтепродуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии