В Приморье задержали депутата по делу о мошенничестве с вывозом отходов

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю задержало депутата городской думы Арсеньевского городского округа по делу о мошенничестве при вывозе твердых коммунальных отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии