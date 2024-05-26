На Каннском кинофестивале все пошло не так: неожиданный выбор режиссера «Барби»

77-й Каннский кинофестиваль завершился победой фильма «Анора» режиссера из США Шона Бейкера. Жюри, которое возглавляла опять-таки американка — режиссер Грета Гервиг, чей фильм «Барби» побил рекорды в мировом прокате, — присудило «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм независимому проекту с участием российских актеров — Марка Эйдельштейна, Юры Борисова, Дарьи Екамасовой и Алексея Серебрякова.
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