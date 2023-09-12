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Мост через Упу в Туле планируют сдать ко Дню города в 2024 году

Мост через Упу в Туле планируют сдать ко Дню города в 2024 году

В Туле продолжают возводить мост через реку Упа. На данный момент его готовность составляет 35%, сообщил глава администрации города Илья Беспалов на оперативном совещании в правительстве региона, передал корреспондент Тульской службы новостей.

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