Мост через Упу в Туле планируют сдать ко Дню города в 2024 году

В Туле продолжают возводить мост через реку Упа. На данный момент его готовность составляет 35%, сообщил глава администрации города Илья Беспалов на оперативном совещании в правительстве региона, передал корреспондент Тульской службы новостей.
В Туле продолжают возводить мост через реку Упа. На данный момент его готовность составляет 35%, сообщил глава администрации города Илья Беспалов на оперативном совещании в правительстве региона, передал корреспондент Тульской службы новостей.
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