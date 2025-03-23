Российский штурмовик в одиночку подорвал минами два блиндажа ВСУ с пехотой

Военнослужащий 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Препод в ходе выполнения боевой задачи подорвал два блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых в тот момент находился личный состав противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии