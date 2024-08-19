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Россияне забронировали сотни тысяч квартир для путешествий за август

Россияне забронировали сотни тысяч квартир для путешествий за август

В августе 2024 года россияне забронировали 210 тысяч посуточных квартир. Популярными городами у путешественников стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, регионами — Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Авито Путешествия».

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