Россияне забронировали сотни тысяч квартир для путешествий за август

В августе 2024 года россияне забронировали 210 тысяч посуточных квартир. Популярными городами у путешественников стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, регионами — Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Авито Путешествия».