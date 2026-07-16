Часть земель России могут сдать в аренду Таджикистану: Почему нам это не выгодно, объяснил аналитик

Анатолий Витушкин Наши чиновники об интересах страны заботиться не обучены, решат и эту дурь. Последствия, а они страшные, будут расхлебывать наши внуки.

Николай Кучков Интересно, кто наверху так топит за таджиков!? Они тут расстреливают наше население, а им нашу землю для того , чтобы они её обеднили до пустоты от подсолнечника и у себя будут бить масло!! Пошли они лесом, вместе с агентом влияния в нашем правительстве!!