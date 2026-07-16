Царьград Фото: Олег Рукавицын, Царьград Часть земель России могут сдать в аренду Таджикистану.
Часть земель России могут сдать в аренду Таджикистану: Почему нам это не выгодно, объяснил аналитик
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Наши чиновники об интересах страны заботиться не обучены, решат и эту дурь. Последствия, а они страшные, будут расхлебывать наши внуки.
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1 м.
Николай Кучков
Интересно, кто наверху так топит за таджиков!? Они тут расстреливают наше население, а им нашу землю для того , чтобы они её обеднили до пустоты от подсолнечника и у себя будут бить масло!! Пошли они лесом, вместе с агентом влияния в нашем правительстве!!
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4 н.
ЗЖ
Зоя Жук
А рабочие места для кого? У нас есть много желающих работать на полях по выращиванию подсолнечника? Почему тогда столько земли пустует? Хотя и в аренду сдать - значит приедет толпа таджиков. Так они и так здесь. Есть о чем подумать.
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4 н.
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