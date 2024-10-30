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Лапша по-израильски: не доказано — не значит, что нет

Лапша по-израильски: не доказано — не значит, что нет

Лапша по-израильски: не доказано — не значит, что нет На волне последних успехов ЦАХАЛ по выбиванию на тот свет командования ХАМАС многие в мире задумались, а с чего действительно такие успехи? Ну очень уж хорошо прилетали израильские боеприпасы туда, где находились команданте из ХАМАС.

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