Лапша по-израильски: не доказано — не значит, что нет На волне последних успехов ЦАХАЛ по выбиванию на тот свет командования ХАМАС многие в мире задумались, а с чего действительно такие успехи? Ну очень уж хорошо прилетали израильские боеприпасы туда, где находились команданте из ХАМАС.
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