Рынок, рубль и золото - прогнозы на июнь

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июне может оставаться под нисходящим давлением в связи с рисками ужесточения монетарных условий уже на заседании ЦБ РФ 7 июня и возможным повышением текущей процентной ставки 16% для сдерживания инфляции.