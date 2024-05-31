Рынок, рубль и золото - прогнозы на июнь

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июне может оставаться под нисходящим давлением в связи с рисками ужесточения монетарных условий уже на заседании ЦБ РФ 7 июня и возможным повышением текущей процентной ставки 16% для сдерживания инфляции.
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