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Василевский впервые в сезоне отразил 40+ бросков – 44 из 47 в матче с «Колорадо». Поражение стало 3-м за 5 игр

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).  В этой игре на россиянина выпала самая большая нагрузка в этом сезоне – он отразил 44 из 47 бросков игроков «Эвеланш».

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