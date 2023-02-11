Военное обозрение

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ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

Сотрудник Совбеза США Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил о том, что очередной «высотный объект» был замечен над территорией Соединённых Штатов Америки.

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