ВВС США сбили «высотный объект» у границы с Канадой

Сотрудник Совбеза США Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил о том, что очередной «высотный объект» был замечен над территорией Соединённых Штатов Америки.
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