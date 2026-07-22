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Аргументы недели

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Ялта подверглась массированной атаке украинских БПЛА

Ялта подверглась массированной атаке украинских БПЛА

Об этом рассказал главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыко: на курортную столицу Крыма была совершена массированная атака БПЛА.

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