Адвокаты Болдуина заявили, что он ничего не нарушал на съемках "Раста"

globallookpress Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико заявило, что актер Алек Болдуин, который случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, был убежден в использовании пистолета с холостыми патронами.
globallookpress Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико заявило, что актер Алек Болдуин, который случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, был убежден в использовании пистолета с холостыми патронами.
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