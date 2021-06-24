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Вот и Зеленский готов

Вот и Зеленский готов

МЯУ ДЭ ЦЗИН Во всяком случае именно так считает Леонид Макарович Кравчук, патриарх украинской политики.

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РУСЛАН Казаков
Да все эти кравчуки, зеленские , кулебы и прочая "элитная"шушера Незалежной...ведут ее в глублкую ж...пу..
Владимир Негода
в случае чего , так у них есть в запасе еще и историческая родина!
Владимир Витковский
А дурненька после 91 года оттуда и не вылезала !!!
Liudmila Kosteley (Моисеева)
А вот так, если призадуматься, почему все так стремяться попасть на "светлые очи" президента США. Везде в СМИ только об этом говорят. Ладно бы был ОРАКУЛОМ ЗЕМЛИ. Будущее там узнать, или ещё что. Кто он такой? И почему ВСЕ так стремяться? Даже сейчас, когда "оракул" явно не в форме.И почему ВСЕ бояться прямо в глаза сказать, что США тут не рады (в Европе например). Ну что даст современная США МИРУ? Вооружение (устаревшее)? Так нет. Есть и посильней.Денег? Только нищим.Сами возвышают и приклоняются перед США. Если бы было только это.https://www.youtube.com/watch?v=mQYeBW5iY8U
Владимир Васильевич Бушминский
Надо трансплантировать язык от коровы, площадь охвата при подлизывании будет гораздо больше!)
Владимир Витковский
... тем более, что мозгов меньше, чем у коровы , еще и мозгов коровьих добавить...
Владимир Штейнберг
дебилы есть дебилы
Владимир Витковский
Шут запасся вазелином и тренируется в позе зю...
Сергей Семенов
На позу зю исключительные авторские права имеет только дядюшка Зю!
Владимир Витковский
Не надо оскорблять кого-либо сравнением с обгаженным шутом, позорнее и тошнотворнее нет, разве- хряк-парашка !!!
Сергей Семенов
Вы внимательно прочли написанное? В каком месте я дядюшку Зю сравниваю с шутом Зе?
Владимир Витковский
Это поза исключительно помойного клоуна !!!
Сергей Семенов
да ладно! Вспомните, как Зю прогибался под Грудинина! :-) Якобы коммунист под совсем не якобы капиталиста!
Владимир Витковский
Вна куеве бузина... Разговор о помоечниках из дурненьки, при чем другие? Вы=Не уподобляйтесь вакарки, переводя стрелки...
Сергей Семенов
А-а-а-а! Ну, да, это же другое дело, понимать надо! ага? ;-)
Владимир Витковский
БББББ, кастрюлю, периодически, надо снимать !!!
Сергей Семенов
Ну, так снимайте, кто Вам не дает? :-)
Александр Максимов
Кравчук из ума вышел! Если зиленскому это удастся? То укра'ина закончит своё существование,как нацистское государство... Россия снова освободит мир от коричневой чумы!
Владимир Витковский
А оно входило в ум? Чтобы выйти, надо иметь, а оно этого и не имело !!!
абрам вербин
идиот-бандеровец учит просто идиота.
Виктор Томилин
Если США заставят выполнять Украину Минские соглашения, то пусть штаты участвуют в многосторонней группе по прекращению войны на Донбассе. Только для этого достаточно одного лишь окрика из - за океана в Киев и война закончится в один момент - сразу и навсегда.
Станислав ЧЕКАЛИН
https://www.facebook.com/photo?fbid=583163052647866&set=gm.2911968812376191
валерий
Какой же надо быть сволочью,добраться до коммунистических высот в партийной иерархии обманывая народ Украины, эта гнида натравливает народы СССР друг на друга.Жаль ,что небесная кара пока обходит его стороной.
Владимир Витковский
Пока, даже у небес терпение не бесконечно, чука - на кукан !!!
Борис Осипов
Iness Aartee
Совесть уснула в колыбели !
Лидия Березовская (Абраменко)
Эта старая курва-Кравчук,тварь двух-трех-четырехличная,сидел бы тихо и молился,чтобы ему не вспомнили Беловежскую Пущу....А ведь вспомнят,ох,вспомнят,гадина!
Сергей Дмитриев
Кравчук - ископаемый мастодонт, такой не подведёт.
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
слава ким
Ушёл один пидор, пришёл другой Зеленый пидорчонок, ещё и без мозгов жертва неудачного аборта.
Анатолий Зиновьев
Кравчук и Зеленский это отпетые негодяи и политические трупы от них уже воняет мертвечиной.
Анатолий Зиновьев
Кравчук и Зеленский это отпетые негодяи и политические трупы от них уже воняет мертвечиной.
Анатолий Зиновьев
Вы правы!!!
Анатолий Зиновьев
Зеленский уже труп и от нег ВОНЯЕТ МЕРТВЕЧИНОЙ, этот человек убийца и с него спросят за убитых, детей, женщин и стариков на Донбассе.
Анатолий Зиновьев
Зеленский УБИЙЦА детей, женщин и стариков в Донбассе и он к такому же УБИЙЦЕ стремится к Америке. Америка самый главный террорист и убийца на нашей Земле. Она убивала и отбирала земли у индейцев коренных жителей Америки. Она убивала людей во Вьетнаме, Японии, Камбодже, Ливии, Ливане, Югославии, Ираке, Украине. И придет ВОЗМЕЗДИЕ Америке за все ее убийства, за ложь, за лицемерие, за подлости.
Иван
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александр поплавский
В политике разбирается.

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