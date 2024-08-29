Как с помощью подручных и химических средств избавиться от шоколадных пятен

Шоколад любят не только дети, а и взрослые. Но как бы аккуратно не старался его есть, нет-нет, а пятно незаметно может появиться то на футболке, то на шортах, то на мебели, изрядно подпортив как внешний вид одежды, так и настроение.
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