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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Дирией» Нуньеса, «Аль-Кадисия» Рейндерса – с «Аль-Холудом»

9 октября « Аль-Кадисия » Тиджани Рейндерса сыграет с « Аль-Холудом » в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, « Аль-Наср » Криштиану Роналду – против «Аль-Дирии» Дарвина Нуньеса.

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