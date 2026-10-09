Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Дирией» Нуньеса, «Аль-Кадисия» Рейндерса – с «Аль-Холудом»

9 октября « Аль-Кадисия » Тиджани Рейндерса сыграет с « Аль-Холудом » в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, « Аль-Наср » Криштиану Роналду – против «Аль-Дирии» Дарвина Нуньеса.
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