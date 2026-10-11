Названы самые востребованные профессии в России в сентябре

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет По итогам сентября основная доля вакансий в России пришлась на розничную торговлю, промышленность, строительство, логистику, а также на сферу гостеприимства (туризм, гостиницы) и общепит.
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