В России с 1 января подорожают сигареты

С января 2024 года в России увеличится акциз на сигареты, что приведет к росту минимальной розничной цены табачной продукции до 117 рублей за пачку против 112 рублей сейчас, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им.
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