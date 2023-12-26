В Новосибирском ВВКУ открыли монумент Герою России Евгению Груздеву

В Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище торжественно открыли монумент старшему лейтенанту Евгению Петровичу Груздеву – выпускнику учебного заведения, которому 23 сентября этого года посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
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