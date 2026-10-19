РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Миланское отделение Ассоциации предпринимателей Confcommercio оценило примерный ущерб от прошедших в минувшие выходные погромов в центре Милана в €700 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым