Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля опубликовало подтверждение информации о том, что гибель двух граждан государства действительно имела место во время стрельбы на территории египетской Александрии.
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