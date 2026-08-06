ЦСКА объявил дату прощания с Иваном Едешко в Москве 7 августа

Прощание с олимпийским чемпионом Иваном Едешко пройдет в Москве 7 августа. Церемония начнется в 10:30 в культурно-досуговом центре ЦСКА, после чего состоятся похороны с воинскими почестями на мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.