ЦСКА объявил дату прощания с Иваном Едешко в Москве 7 августа

Прощание с олимпийским чемпионом Иваном Едешко пройдет в Москве 7 августа. Церемония начнется в 10:30 в культурно-досуговом центре ЦСКА, после чего состоятся похороны с воинскими почестями на мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.
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