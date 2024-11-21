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Почти треть россиян в ближайшее время планируют найти подработку

Почти треть россиян в ближайшее время планируют найти подработку

Каждый четвертый — 26% — россиянин заявил, что уже занят на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор/копирайтер (15%) и разработчик (14%).

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