Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в России и США.
Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта
Комментарии
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tsan tsan
Когда в законодательном органе страны окапываются такие , как Роднина, то не надо удивляться, что исчезает школьный и студенческий спорт.
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16 час.
StarPer
А Роднина разве не несёт ответственности за такое безобразие, что она вообще в думе делает?
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15 час.
Б
Боцман
Сидят в ГД спортсмены, проживают деньги, а законов и положений о развитии спорта в учебных заведениях нет. На какой ляс вы там сидите господа?
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7 час.
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