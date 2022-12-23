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Один раз в 20 лет: судьбоносное событие 2023 года перевернет нашу жизнь

Один раз в 20 лет: судьбоносное событие 2023 года перевернет нашу жизнь

Астролог Лилия Любимова советует проститься с ощущением беззаботного времени. Один раз в двадцать лет: какое судьбоносное событие произойдет в 2023 году Global Look PressАстрологи один за другим делятся своими прогнозами на наступающий 2023 год.

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