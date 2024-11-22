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Зарплату складывали на полочку в шкафу (с). Как отличается семейный бюджет в СССР и сегодня

Зарплату складывали на полочку в шкафу (с). Как отличается семейный бюджет в СССР и сегодня

«Один раз, в начале семейной жизни, муж спросил, куда я трачу деньги, и почему они так быстро заканчиваются.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Так ЧЕМ же различны советский и нынешний домашние бюджеты? Вот при социализме, как же, ПОМНЮ!!!, во многих семьях делили бюджет по-денно, то есть НА КАЖДЫЙ день откладывали сумму на приобретение продуктов, как многие утверждают, практически дармовых и, есссно, СОВЕРШЕННО натуральных! Например, замечательная советская курица,с перьями в энном количестве, слегка заполненная водичкой и замороженная до каменного состояния, чтобы НЕ воняла! Иль, если повезет, кусок кости облаченный в мякоть!  Но не это главное. В некоторых семьях народ умудрялся откладывать что-то на свою сберкнижку, чтобы лет десять-пятнадцать копить на заветное щьщясьтьтя - машЫну! Ну, кому как повезет, то ли &quot;Запорожец&quot;, то ли &quot;Москвич&quot;, а некоторым, например, товароведам в магазинах, неважно, в каком, - на квартирку в кооперативе! А сейчас - просто даже НЕ интересно жить стало! Копить не приходится, просто взял кредит и отдавай его столько месяцев или лет, на сколько подписался!
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