Полковник Баранец "разобрал" новую ракету «Филин», которую Киев никак не собьет«Филин» своей могучей боеголовкой долбил военные, военно-промышленные и энергетические цели на Украине еще с конца минувшего летаГлавное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в панике: Российская армия начала применять новую ракету "Филин".