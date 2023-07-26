Военное обозрение

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Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32

Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32

Военно-транспортный самолет Ан-32 был разработан в СССР специально для нужд индийской армии и производился в ОКБ Антонова с 1982 года.

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