Школьный психолог совратила 11-летнюю девочку и скрывалась от полиции девять лет

Школьный психолог из США совратила 11-летнюю школьницу и сбежала в Мексику В Мексике задержали школьного психолога из США, которая скрывалась от полиции девять лет после того как вступила с сексуальный контакт с ученицей.
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