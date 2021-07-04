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Чем топленое масло лучше сливочного

Чем топленое масло лучше сливочного

Топленое масло использовалось в традиционной кулинарии в течение многих веков, в качестве масла и в качестве ингредиента, но это также аюрведическое средство для массажа и травяных мазей, а также лекарственное средство для лечения сыпи и ожогов.

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