Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту

Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в Прибалтике и призвал не смешивать культуру с политикой.
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