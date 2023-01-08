Бывший госсекретарь Райс и бывший глава Пентагона Гейтс заявили, что Россия не отдаст Украине новые регионы

Россия не отдаст Украине присоединенные в ходе специальной военной операции новые территории. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший руководитель Пентагона Роберт Гейтс заявили, что российский президент Владимир Путин не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России, так как поражение для него неприемлимо.
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