Бывший госсекретарь Райс и бывший глава Пентагона Гейтс заявили, что Россия не отдаст Украине новые регионы

Россия не отдаст Украине присоединенные в ходе специальной военной операции новые территории. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший руководитель Пентагона Роберт Гейтс заявили, что российский президент Владимир Путин не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России, так как поражение для него неприемлимо.